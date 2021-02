Stark gestiegene Renditen am Anleihemarkt würden bei den Aktien-Anlegern die Angst vor steigender Inflation wecken - ein Szenario, das dem knappen Bitcoin eigentlich in die Karten spielen würde. Die Absicherung gegen drohende Kaufkraftverluste von FIAT-Währungen wie Euro und US-Dollar gelte seit Monaten als eins der Hauptargumente für den Einstieg in Bitcoin und Co.



Aufgrund der Begrenzung auf maximal 21 Mio. Einheiten und regelmäßigen "Halvings" sei der Bitcoin deflationär und werde auch deshalb gerne als "digitales Gold" bezeichnet. In Ländern und Regionen mit hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit sei er genau aus diesem Grund in der Vergangenheit immer wieder als Fluchtwährung gesucht worden. Als solche dürfte seine Bedeutung bei steigender Inflation im Euro- und Dollarraum auch dort zunehmen.



"Der Aktionär" bleibe zuversichtlich: In einem Inflationsszenario könnte der Bitcoin seine Stärken ausspielen. Die Nachfrage und damit auch der Preis würden dann weiter steigen. Zudem präsentiere sich das übergeordnete Chartbild trotz der aktuellen Korrektur weiterhin bullish. Investierte Anleger sollten daher die Füße stillhalten. Bei einer Stabilisierung könne der Rücksetzer zudem Chancen zum spekulativen (Nach-) Kauf eröffnen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der deutlichen Korrektur vom Wochenanfang hat der Bitcoin am Donnerstag zeitweise die 50.000-USD-Marke zurückerobert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Ausbruch habe sich allerdings als Fehlsignal erwiesen, denn am Freitagmorgen gehe es zunächst noch einmal spürbar abwärts. Auf 24-Stunden-Sicht rutsche der Kurs der Kryptowährung um bis zu 12% ab. Dabei könnte der Bitcoin seine Stärken womöglich schon bald voll ausspielen.Zunächst rücke nun erneut die horizontale Unterstützungszone im Bereich von 43.000 USD in den Fokus. Bislang sei diese aber noch nicht getestet worden. Nach einer mehr als 20%-igen Korrektur vom Allzeithoch bei 58.330 USD am Sonntag habe der Kurs am Dienstag bei rund 45.300 USD die Kurve gekriegt und einen Rebound gestartet. Auch am heutigen Freitag sehe es zumindest kurzfristig nach einer Stabilisierung im Bereich der 45.000er-Marke aus.Im Sog der Aktienmärkte?