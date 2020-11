Performance-Neid als Auslöser?



Der Grund für den Querschuss sei schnell gefunden - zumindest nach Meinung der Twitter-Nutzer. Barry Silbert, Gründer des Krypto-Vermögensverwalters Grayscale, habe in seinem Tweet kurzerhand die Performance des Bitcoin und Dalios Bridgewater Pure Alpha II Fund gegenübergestellt. Seit Jahresanfang habe Dalios Hedgefonds eine negative Rendite von 18% eingefahren, während der Bitcoin-Kurs um 115% gestiegen sei (Stand. 11. November). Auf dem jüngsten Mehrjahreshoch habe der Bitcoin seinen Vorsprung sogar auf fast 130% ausgebaut.



Von Unsicherheit keine Spur - Allzeithoch im Fokus



Sorgen vor bzw. Forderungen nach einem Bitcoin-Verbot seien nicht neu und kämen immer wieder auf - v.a. dann, wenn der Bitcoin dank steigender Kurse wieder in aller Munde sei. Ob es technisch überhaupt möglich wäre, sei dabei fraglich. Die Hemmschwelle für die Marktteilnehmer würde aber natürlich steigen, wenn der Handel gesetzlich untersagt wäre. Bislang würden sich in Europa und den USA jedoch keine konkreten Maßnahmen gegen Bitcoin & Co andeuten.



Auch die gelassene Reaktion am Kryptomarkt auf Dalios vermeintliches Schreckensszenario spreche Bände: Von Unsicherheit oder Nervosität keine Spur - stattdessen habe der Bitcoin an seine Rally angeknüpft und nun das bisherige Allzeithoch vor Augen. "Der Aktionär" rechne seit Längerem mit neuen Höchstständen und rate mutigen Anlegern zum Aufbau einer Bitcoin-Position.

