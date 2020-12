- Auf Produktebene sei der VanEck Vectors Bitcoin ETN mittlerweile am Handelsplatz Xetra der Deutschen Börse AG notiert und stehe Anlegern in einer begrenzten Anzahl von Ländern zur Verfügung. Er biete ein zu 100% besichertes Engagement in physischen Bitcoin ohne erhebliche Auf- oder Abschläge auf den NAV.



- In regulatorischer Hinsicht habe das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Ende Juli ein Schreiben veröffentlicht, in dem die Befugnisse der Nationalbanken und der Bundessparkassenverbände in den USA zur Bereitstellung von Verwahrungsdiensten für Kryptowährungen an die Kunden klargestellt worden seien. Das OCC-Schreiben verringere die Risiken im Zusammenhang mit digitalen Assets für Banken und Institutionen in erheblichem Maße. (1)



- Auf Treasury-Ebene habe eine Reihe börsennotierter und privater Unternehmen in Bitcoin als Alternative zu Barbeständen in ihren Bilanzen zu investieren begonnen. Microstrategy habe am 11.August 2020 den Kauf von 21.454 Bitcoin zu einem Gesamtkaufpreis von 250 Mio. US-Dollar bekanntgegeben. (2)



- Am 8.Oktober 2020 habe Square bekanntgegeben, etwa 4.709 Bitcoin zu einem Gesamtkaufpreis von 50 Mio. US-Dollar erworben zu haben. (3)



- Was den Zahlungsverkehr anbelange, so stelle Gurbacs fest, dass die aktuelle Rally durch die Einführung eines neuen Dienstes von PayPal unterstützt werde, der den Kauf und Verkauf von Bitcoin und digitalen Vermögenswerten im PayPal-Netzwerk ermögliche. PayPal bediene 26 Millionen Händler und 346 Millionen Kunden weltweit. SoFi, Robinhood und andere große Finanzdienstleister würden ähnliche Lösungen bieten. Banken hätten ebenfalls ein Interesse daran, Bitcoin anzubieten, um mit Fintech-Angeboten zu konkurrieren, ihre Kunden zu binden und ihren Kundenstamm zu erweitern. (4)



Das Fazit von Gurbacs laute, dass die Preisrally bei der Bitcoin 2020 eher von institutionellen als von Privatanlegern angetrieben werde. Nach seinem Erachten seien Anlagen in Bitcoin mittlerweile weniger spekulativ, was den zunehmenden Status der Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel untermauere und auf eine breitere potenzielle Akzeptanz hindeute.



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin-Preis durchläuft derzeit eine parabolische Rally, so Gabor Gurbacs, Director, Digital Assets Strategy bei VanEck.Da sich die Bewertung der Bitcoin dem am 17. Dezember 2017 markierten Allzeithoch von 19.800 US-Dollar nähere, habe VanEck eingehender analysiert, wie sich die aktuelle Rally mit den Tagen vor dem zuletzt markierten Höchststand vergleiche. Nach Erachten von Gurbacs bestünden derzeit beträchtlich Unterschiede. Während die Bitcoin-Rally 2017 von höheren Volumen getrieben worden sei, die wahrscheinlich auf die stärkere Nachfrage von Privatanlegern zurückzuführen gewesen seien, sei die Erholung 2020 bislang von einem niedrigeren Volumen gekennzeichnet. Nach Dafürhalten von Gurbacs habe die diesjährige Rally eher mit Allokationen seitens institutioneller Anleger zu tun. Außerdem seien Anlagen in Bitcoin weniger spekulativ geworden, was den zunehmenden Status der Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel untermauere und auf eine breitere potenzielle Akzeptanz hindeute.Allzeithoch der Bitcoin - 2017 und aktuellGurbacs sei der Auffassung, dass sich ein analytischer Rahmen mit Schwerpunkt auf volumengewichteten durchschnittlichen Preisen gut eigne, um vergangene und künftige Allzeithochs für die Bitcoin zu analysieren. VanEck habe die stündlichen volumengewichteten Durchschnittspreise vier Tage vor und nach dem Allzeithoch der Bitcoin von 19.800 US-Dollar untersucht. Der Durchschnittspreis unter Heranziehung des Vier-Tage-Puffers habe sich damals auf 17.595 US-Dollar beziffert.Während sich Bitcoin seinem Allzeithoch nähere, stelle Gurbacs fest, dass der viertägige Durchschnittspreis von 18.547 US-Dollar bereits den vergleichbaren Durchschnittspreis von 17.595 US-Dollar im Jahr 2017 übertroffen habe. Obschon die Volumen bislang scheinbar etwas nieder seien als 2017, könnte der viertägige Durchschnittspreis im November 2020 als neues Allzeithoch erachtet werden.Dieses Mal sei die Lage anders: Eine institutionell bedingte Bitcoin-RallyNach Erachten von Gurbacs werde die Preisrally bei Bitcoin 2020 wohl eher von institutionellen Anlegern angetrieben. In diesem Jahr sei es zu einigen beträchtlichen Entwicklungen seitens der institutionellen Anleger und im Hinblick auf die Akzeptanz der Bitcoin gekommen: