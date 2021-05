Musk sei lange großer Fan von Bitcoin und Co gewesen, bis er vor Kurzem Gewissensbisse aufgrund des hohen Stromverbrauchs beim Mining bekommen habe. Allerdings sei er in seinem Verhalten sehr schwankend geblieben und habe damit den Markt zutiefst verunsichert. Die Folgen seien heftige Kursreaktionen in beide Richtungen gewesen.



Damit habe Musk viel Vertrauen verspielt. Es sei unwahrscheinlich, dass sein neuester Tweet eine klare Linie bedeute. Schon heute oder morgen könne die nächste Aussage von ihm kommen, die wieder alles in Zweifel ziehe. Solange sich Musk so gebe, solange werde der Bitcoin ausgesprochen volatil bleiben. Anleger, die langfristig denken, warten vor dem Einstieg eine Bodenbildung ab, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach heftigen Verlusten in den vergangenen Tagen legt der Bitcoin am Dienstag um vier Prozent zu, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Der Grund: Tesla-Chef Elon Musk habe sich wieder einmal zu Wort gemeldet. Musk habe auf Twitter von positiven Gesprächen mit Minern zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben. Eine Trendwende beim Bitcoin-Kurs sollte das aber nicht sein.Musk habe getwittert, die Miner hätten sich verpflichtet, "ihre geplante Nutzung von erneuerbaren Energien offen zu legen und andere Miner weltweit auch dazu zu bewegen. Möglicherweise vielversprechend." Das Kursplus im Anschluss an den Tweet zeige, wie viel Einfluss der Tesla-CEO auf den Kryptomarkt mittlerweile habe.