Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und Ethereum unter Bitcoin.de betreibt.



Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com. (15.10.2018/ac/a/nw)







Herford (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.So hat Verwaltungsrat Alexander Müller am 11.10.2018 ein Paket von rund 150 Aktien zum Kurs von 25,88 EUR gekauft, was einem Transaktionsvolumen von 3.882,00 EUR entspricht.Wie das Unternehmen am 4. Oktober 2018 mitgeteilt hat, hat es im Rahmen seiner Ausweitung des Service-Portfolios einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Für die bereits im Januar 2018 bekannt gegebene 50%-Beteiligung an dem Finanzdienstleister Sineus Financial Services GmbH mit Sitz im niedersächsischen Melle hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Bitcoin Group SE mitgeteilt, dass aus aufsichtsrechtlichen Gründen keine Bedenken gegen die wesentliche Beteiligung bestehen. Somit kann die Transaktion wie avisiert durchgeführt werden."Das sind tolle Nachrichten für unser Unternehmen, für unsere Kunden und für unsere Anleger. Die Transaktion verschafft uns ein höheres Maß an unternehmerischer Unabhängigkeit bei gleichzeitig größerer Flexibilität hinsichtlich unserer Expansionsstrategie. Unser Ziel ist es nach wie vor, unser Serviceportfolio zu verbreitern und Bitcoin.de zu einer Kryptowährungsbörse mit multilateralem Ansatz auszubauen. Heute haben wir einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg getan", so Marco Bodewein, Geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:31,00 EUR +8,70% (15.10.2018, 15:20)