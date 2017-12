Xetra-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum unter Bitcoin.de betreibt.



Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com (04.12.2017/ac/a/nw)







Herford (www.aktiencheck.de) - Die Bitcoin Deutschland AG, die 100%ige Tochtergesellschaft der Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE), begrüßt den 570.000sten Kunden auf Deutschlands größtem Handelsplatz für Kryptowährungen www.bitcoin.de, so die Bitcoin Group SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dank des hohen Zuspruchs für Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash oder Ethereum - die ebenfalls auf www.bitcoin.de handelbar sind - wuchs die Anzahl der User im Vergleich zum 30. Juni 2017 um rund 140.000 (das entspricht mehr als 30%) auf nun 570.000. Damit hat die Unternehmensgruppe ihr Ziel von 480.000 Usern per Jahresende nicht nur vorzeitig erreicht, sondern frühzeitig signifikant übertroffen."Bei aller Euphorie für Kryptowährungen war mit diesem in der zweiten Jahreshälfte 2017 nochmals sprunghaft angestiegenen Kundenzuspruch nicht zu rechnen. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer User und werden weiterhin konsequent am Ausbau der Plattform arbeiten. Für uns bedeutet das, eine möglichst hohe Benutzerfreundlichkeit, hohe Sicherheitsstandards und ein breites Angebot mit fungiblen und liquiden Kryptowährungen anzubieten", sagt Michael Nowak, Geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.Seit Juni 2017 hat sich der Bitcoin-Kurs auf derzeit 9.476 Euro nahezu vervierfacht. Auf US-Dollar-Basis hat er aktuell die Marke von 11.000 Dollar überschritten. Durch die hohe Nachfrage und die in der Folge stark anziehenden Handelsumsätze auf www.bitcoin.de ist der Geschäftsführende Direktor Michael Nowak mit der Dynamik und Entwicklung der Geschäfte im laufenden Jahr mehr als zufrieden:Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: