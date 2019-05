Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

42,00 EUR +2,82% (21.05.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

42,40 EUR +1,80% (21.05.2019, 22:26)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (21.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Die Bitcoin Group-Aktie habe sich auch am Mittwoch stabil gehalten. Selbst die erneute Verzögerung der ETF-Entscheidung der US-Finanzaufsichtsbehörde SEC habe den Chart kaum unter Druck setzen. Der Bitcoin selbst habe sogar leicht zulegen können.Positiv zu werten sei die Konsolidierung der Bitcoin Group-Aktie auf dem aktuell hohen Niveau. Aufgrund der hohen Korrelation zum Bitcoin-Preis könnten Anleger hier kurzfristig weitere Kursgewinne erwarten. Eine Kursrally des Bitcoin würde nach den Abschreibungen im Dezember 2018 zu Zuschreibungen am Bilanzstichtag der Bitcoin Group am 30. Juni führen. Dadurch würde der operative Gewinn deutlich höher als erwartet ausfallen, so Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)