Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Laurenz Föhn ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

51,50 EUR +8,99% (24.02.2021, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

51,60 EUR +6,83% (24.02.2021, 11:03)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Deutschland Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (24.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bitcoin Group profitiere weiter vom Hype rund um Kryptowährungen. Einerseits bei der Transaktionsaktivität auf dem Handelsplatz Bitcoin.de und andererseits in bilanzieller Hinsicht bei der Entwicklung des Eigenbestands an digitalen Währungen. Doch es gebe einen Haken, den Anleger beachten sollten.Ende vergangenen Jahres habe die Bitcoin Group-Aktie enorm vom Höhenflug des Bitcoins profitieren können. Seit Januar seien bei den Kursen allerdings nicht mehr viele Ähnlichkeiten zu erkennen. Während der Bitcoin seit Jahresbeginn um knapp 70 Prozent zugelegt habe, sei es bei der Aktie der Bitcoin Group um rund 30 Prozent in die Tiefe gegangen.Der Umsatz auf der Handelsplattform Bitcoin.de habe sich dem Unternehmen zufolge im Februar zwar gut entwickelt. Doch die Konkurrenz drohe dem eigenen Handelsplatz mehr und mehr das Wasser abzugraben. Vor allem Coinbase sei derzeit in aller Munde, nicht zuletzt aufgrund des geplanten Börsengangs in diesem Jahr.Da helfe es, dass die Bitcoin Group eigene Kryptowährungen halte. Der Bestand habe sich von 100 Millionen Euro im Januar auf nun 170 Millionen Euro im Wert gesteigert. Gegenüber dem Stand per Ende 2019 liege das Plus bei 518 Prozent. Anleger sollten jedoch beachten, dass aufgrund der Korrektur in den vergangenen Tagen am Kryptomarkt die aktuelle Performance etwas geringer ausfallen dürfte.Möchten Anleger von der künftigen Entwicklung des Bitcoinpreises profitieren, sollten sie ein direktes Investment in den Bitcoin oder ein darauf bezogenes Zertifikat bevorzugen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: