Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (02.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Was für ein Jahr für den Bitcoin: 2020 habe die Kryptowährung Nummer 1 satte 300% zugelegt. Und auch der Start ins Jahr 2021 werde spannend. KI-Experte Tom Taulli habe nun für Nasdaq.com im Hinblick auf den Börsengang der US-Kryptobörse Coinbase geschrieben: "Sofern Kryptowährungen nicht plötzlich abtauchen - wofür es in in diesen volatilen Märkten keine Garantie gibt - sollte dieses IPO einer der heißesten Deals des kommenden Jahres werden."Spannend: Es gebe Gerüchte, dass Coinbase seine Aktien nicht gegen US-Dollar, sondern Kryptowährungen anbiete. Noch gebe es keine Details, da die IPO-Unterlagen geheim eingereicht worden seien, doch schon in den "nächsten Wochen" könnte es Klarheit geben. Vollzug erwarte Taulli schon im "Februar oder März." Es könnte Bedeutung haben wie das legendäre Netscape-IPO Mitte der 1990er für den Internettrend.Bei einem Punkt sei er allerdings unpräzise. Für ihn sei Coinbase der "einzige Pure-Play", um sich über eine notierte Aktiengesellschaft an diesem Trend zu beteiligen. Mit der Bitcoin Group gebe es eine ähnliche Gesellschaft schon seit 2016 an der Börse zu kaufen.Coinbase sei freilich deutlich größer. Wie berichtet, lehne sich Messari aus dem Fenster und schätze den Marktwert des US-Unternehmens auf 28 Mrd. USD - das wäre mehr als eine Verdreifachung gegenüber der 2018 bezahltem Bewertung von Coinbase bei einer Finanzierungsrunde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.