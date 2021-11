Auf Basis des DCF-Modells hat Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG, einen fairen Wert von 120,00 Euro je Aktie ermittelt und vergibt aufgrund des sehr hohen Upside-Potenzials das Rating "kaufen" für die Bitcoin Group-Aktie. (Analyse vom 05.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (08.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG, rät zum Kauf der Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE).Die Bitcoin Group SE als Holding betreibe primär den Kryptohandelsplatz bitcoin.de. Der Handelsplatz sei hochprofitabel und verzeichne ein dynamisches Wachstum. Darüber hinaus halte das Unternehmen laut dem Management zum 24.10.2021 Kryptobestände von 234 Mio. Euro, was gemäß der Approximierung Netto-Kryptobeständen von 172,93 Mio. Euro entspreche. Bei einer Marktkapitalisierung von 250,00 Mio. Euro und einem Enterprisevalue von 49,80 Mio. Euro (Marktkapitalisierung abzüglich Krypto- & Cashbestände) sehe der Analyst das Unternehmen aktuell als stark unterbewertet an. Das umfangreiche Netto-Cash könnte seines Erachtens auch zu einem Aktienrückkaufprogramm führen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 seien deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse verzeichnet worden. Hintergrund hierfür sei das deutlich angestiegene Handelsvolumen auf der Handelsplattform bitcoin.de sowie die stetig steigende Anzahl von angemeldeten Nutzern. Hieraus entstehende Provisionen hätten auch zu deutlich gestiegenen eigenen Kryptowährungs-Beständen geführt. Die sehr gute Entwicklung habe sich im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt.Der Umsatzanstieg im Geschäftsjahr 2020 um 138,7% auf 15,03 Mio. Euro (VJ: 6,30 Mio. Euro) sei einerseits durch die relativ geringe Basis des Vorjahres zu erklären, andererseits durch das hohe Handelsvolumen im Jahr 2020. Das starke Interesse an Kryptowährungen habe sich im Jahr 2021 fortgesetzt und der Umsatz sei zum 30.06.2021 um 184,2% auf 17,70 Mio. Euro (VJ: 6,23 Mio. Euro) angestiegen.Durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sei das EBITDA auf 10,55 Mio. Euro (VJ: 2,59 Mio. Euro) gesteigert worden, was einer Margenverbesserung von 41,2% auf 70,1% entspreche. Die operativen Kosten seien um 24,0% auf 4,70 Mio. Euro (VJ: 3,79 Mio. Euro) angestiegen, wobei ein Großteil des Anstiegs auf die Vollkonsolidierung der futurum bank AG zurückgehe, welche einen höheren Personalaufwand habe. Insgesamt habe der Jahresüberschuss so auf 9,52 Mio. Euro (VJ: 2,15 Mio. Euro) gesteigert werden können.Bilanziell sei das Unternehmen sehr gut aufgestellt, mit einem Eigenkapital zum 31.12.2020 von 80,15 Mio. Euro (31.12.2019: 30,42 Mio. Euro) und einer Eigenkapitalquote von 73,7% (VJ: 77,0%). Der Anstieg des Eigenkapitals gehe zum einen auf den Jahresüberschuss zurück und zum anderen auf die stark positive Entwicklung der gehaltenen Kryptowährungen in Höhe von 90,31 Mio. Euro abzüglich der potenziell anfallenden Steuern in Höhe von 23,66 Mio. Euro. Zum 30.06.2021 habe sich das Eigenkapital aufgrund des hohen Nettoergebnisses nochmals auf 115,25 Mio. Euro verbessert, was einer hohen Eigenkapitalquote von 73,7% entspreche.Die Guidance sei zum ersten Halbjahr 2021 bestätigt worden. Das Unternehmen gehe von moderat bis stark steigenden Umsätzen aus, sowie einem EBITDA im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die aktuelle Prognose des Analysten stütze sich unter anderem auf das Stock-to-Flow Modell, welches aktuell die genausten Bitcoin-Kurse-Vorhersagen getroffen habe. Seines Erachtens sollte der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr um 59,6% auf 24,00 Mio. Euro ansteigen, gefolgt von 25,92 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022.Durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erwarte der Analyst mit dem steigenden Umsatz auch Margenverbesserungen und rechne mit einem EBITDA von 18,31 Mio. Euro im Jahr 2021 und 20,05 Mio. Euro im Jahr 2022. Der Jahresüberschuss sollte entsprechend auf 12,40 Mio. Euro im Jahr 2021 anwachsen, bzw. auf 13,63 Mio. Euro im Jahr 2022. Das Unternehmen sei hochprofitabel und vergleichsweise unabhängig von der Kryptowährungs-Kursentwicklung. Dennoch orientiere sich der Aktienkurs noch stark am Bitcoin-Kurs.