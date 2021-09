Tradegate-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

44,15 EUR +3,64% (09.06.2021, 17:23)



XETRA-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

44,05 EUR +4,63% (09.06.2021, 17:06)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (06.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Das Unternehmen profitiere ganz klar vom regen Handel mit Kryptowährungen, was die veröffentlichten Zahlen auch belgen würden. Und selbst ein Bitcoin-Crash sei für die Bitcoin Group nicht so schlimm, denn in diesem Fall steige auch Handelsvolumen - was dem Kryptobörsen-Betreiber natürlich in die Karten spiele. Die Bitcoin Group-Aktie habe ihren Boden wohl gefunden und zuletzt sogar ein neues Kaufsignal generiert. Mutige Anleger könnten einen Trade wagen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.09.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: