45,50 EUR +1,22% (26.06.2019, 16:06)



45,45 EUR +2,25% (26.06.2019, 16:21)



DE000A1TNV91



A1TNV9



ADE



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (26.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktir des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) die Lupe.Der Bitcoin klettere am Mittwoch um über zehn Prozent nach oben und habe dabei die Marke von 12.500 Dollar überwunden. Gemeinsam mit dem Kurs ziehe dabei auch das Handelsvolumen kräftig an. Das spiele auch der Bitcoin Group in die Karten.Nach Daten von coinmarketcap.com habe sich das Handelsvolumen beim Bitcoin im Vergleich zu Mittwoch vor einer Woche auf rund 32,3 Mrd. Dollar mehr als verdoppelt. Selbst auf dem Höhepunkt der Rally Ende 2017 habe das Volumen "nur" bei rund 22 Mrd. Dollar gelegen.Einer der Profiteuer dieses Anstiegs ist die Bitcoin Group. Klar, nur ein Bruchteil des weltweiten Bitcoin-Handels laufe über Bitcoin.de. Doch Jan Flaskämper, Mitgründer des Handelsplatzes, habe bereits im April gegenüber dem AKTIONÄR erklärt, dass sich Anstiege von Bitcoin-Kurs und Handelsvolumen auch "unmittelbar" im operativen Geschäft der Plattform niederschlagen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link