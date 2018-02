Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (01.02.2018/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktie: Bodenbildung abwarten! AktienanalyseLaut Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, muss man die Aktie der Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) nicht unbedingt haben.Die Bitcoin Group-Aktie sei unter die 200-Tage-linie gefallen und somit ein Verkaufssignal generiert. Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Bitcoin Group am Bitcoin hänge. Zuletzt habe die Bitcoin Group-Aktie nachgegeben und notiere wieder bei 32 Euro, was im Vergleich zum Vorjahreskurs doch deutlich höher sei. Zu einem Bereich von 30 bis 40 Euro sei die Bitcoin Group-Aktie nach Ansicht des Börsenexperten fair bewertet. So langsam sei die Bitcoin Group wieder interessant, aber vielleicht mache es Sinn, einen Boden abzuwarten, bevor man einsteige. Der Aktienexperte spreche in diesem Fall zwar von einer spannenden, unvorhersehbaren Branche.Die Bitcoin Group ist aber keine Aktie, die Alfred Maydorn unbedingt haben müsste - es gibt doch die Kryptowährung selbst, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link