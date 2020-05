Diesmal halbiere sich der "Block Reward" pro gemintem Block auf 6,25 Bitcoin. Dadurch verringere sich zumindest zeitweise das Angebot, was unter der Prämisse einer gleichbleibenden oder gar steigenden Nachfrage letztlich zu steigenden Kursen führen könnte. Stock-to-Flow-Analysen und die historische Betrachtung der vergangenen beiden "Halvings" in den Jahren 2012 und 2016 scheinen diese Theorie zu bestätigen und lassen in den folgenden ein bis zwei Jahren nach dem Termin auf einen deutlichen Kursanstieg hoffen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Anfangs noch als "Kursexplosion mit Ansage" gehandelt, habe das diesjährige "Halving" gedroht zeitweise zum Non-Event für den Bitcoin zu werden - der Corona-Crash habe kurzzeitig alles überschattet und auch den Kryptomarkt tief ins Minus gedrückt. Doch in den letzten Wochen sei das Interesse schlagartig gestiegen. Die Zahl der Suchanfragen bei Google nach dem Begriffspaar "bitcoin halving" sei seit April regelrecht explodiert und liege aktuell um ein Vielfaches höher als beim letzten Halving-Termin im Juni 2016.



Der Anstieg sei mit einer spürbaren Belebung im Chart einhergegangen: In der Vorwoche sei der Kurs innerhalb weniger Stunden um rund 20 Prozent nach oben gesprungen. Im Zuge dessen habe er wichtige Chartmarken wie die die horizontalen Widerstände im Bereich von 7.900 und 8.500 Dollar sowie die 200-Tage-Linie knapp oberhalb von 8.000 Dollar regelrecht pulverisiert und bei 9.440 Dollar den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht. Zwar habe er dieses Niveau zunächst nicht halten können und habe einen Teil der Gewinne wieder abgeben müssen. Im Bereich der 9.000er-Marke habe sich der Bitcoin aber stabilisieren und wieder in den Vorwärtsgang schalten können. Vom Krisentief Anfang März habe er sich bereits mehr als verdoppelt - und die Chancen stünden gut, dass das erst der Anfang gewesen sei. Vor allem, wenn jetzt ein Phänomen zurückkehre, das unter Krypto-Investoren besonders ausgeprägt zu sein scheine: FOMO - kurz für "fear of missing out", also die Angst, etwas zu verpassen.



Die Mischung aus "Halving"-Fantasie, starken Fundamentaldaten, dem aussichtsreichen Chartbild und einem gehörigem Schuss FOMO dürfte dem Bitcoin auf mittlere Sicht weiteren Schub geben. Spekulative Anleger können weiterhin mit einer kleinen Position einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (11.05.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das dritte "Halving" steht unmittelbar bevor. Mit einem plötzlichen Kurssprung sendete der Bitcoin im Vorfeld wieder Lebenszeichen. FOMO könnte jetzt den Rest erledigen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Alle vier Jahre würden die Herzen von Sportfans höher schlagen, wenn Großevents wie die Olympischen Spiele oder die Fußballweltmeisterschaft stattfinden würden. Als Äquivalent in der Krypto-Welt lasse sich wohl das "Halving" beim Bitcoin identifizieren. Jeweils nach 210.000 geminten Blöcken, also etwa alle vier Jahre, halbiere sich dabei die Belohnung, die Miner für die Berechnung der kryptografischen Gleichungen zur Verifizierung von Transaktionen auf der Blockchain erhalten würden. Das nächste "Halving" finde voraussichtlich am Dienstag (12. Mai) statt.