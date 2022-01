Die These, dass in der aktuellen Korrektur vor allem neue und weniger erfahrene Investoren ihre Coins wieder abgestoßen hätten, werde auch durch eine andere Kennzahl gestützt: Der Anteil der Bitcoins, die seit mindestens einem Jahr nicht mehr bewegt worden seien, liege aktuell noch bei 56 Prozent - und damit nur geringfügig niedriger als zu Zeiten des Allzeithochs im November.



Nach dem heftigen Rücksetzer der vergangenen Tage und Wochen sei der Bitcoin tief in den überverkauften Bereich gefallen und damit auch technisch reif für einen Rebound. Die angespannte Lage an den Märkten bleibe aber ein Risikofaktor und könnte den Rebound-Versuch bei den Kryptos schnell wieder zunichtemachen.



Vor diesem Hintergrund sollten Schnäppchenjäger sicherheitshalber die Möglichkeit eines erneuten Dips in Richtung der 30.000er-Marke einkalkulieren. Für langfristig orientierte Bitcoin-Anleger wäre aber auch das kein Beinbruch.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (25.01.2022/ac/a/m)







