Für ihn persönlich sei der Bitcoin in erster Linie ein Vehikel zur Portfoliodiversifizierung. "Im Großen und Ganzen weiß ich nicht, ob der Bitcoin steigen oder fallen wird. Ich habe Argumente für beide Seiten", so der Hedgefonds-Manager. Wichtig sei daher, die Investments regelmäßig neu zu evaluieren. Anleger sollten Assets wie den Bitcoin in ihren Depots nicht nur deshalb übergewichten, weil die temporär gut laufen würdeen. "Seien Sie vorsichtig, wo Sie Ihr Geld investieren und diversifizieren Sie global", rät Dalio.



Dalios Haltung zeige: Man müsse kein eingefleischter Krypto-Nerd sein, um in Bitcoin zu investieren. Die digitale Leitwährung eigne sich nach Einschätzung des "Aktionärs" auch sehr gut als Beimischung in spekulativen Depots. Wichtig sei dabei allerdings, den Anlagehorizont langfristig und die Investitionssumme mit Augenmaß zu wählen.



Wer bereits investiert sei, bleibe weiterhin dabei. Mutige Neueinsteiger könnten spätestens bei einem nachhaltigen Ausbruch aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend oberhalb von 40.000 USD wieder einen Fuß in die Tür stellen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hedgefonds-Legende Ray Dalio hat seine anfängliche Skepsis abgelegt und sich vom Konzept des Bitcoin überzeugen lassen, so Nikolas Kesseler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach eigenen Angaben habe er selbst in die digitale Leitwährung investiert. Sein Favorit sei und bleibe jedoch Gold.Er besitze "eine sehr kleine Menge Bitcoin", habe Dalio am Mittwoch in einem CNBC-Interview verraten. "Es gibt bestimmte Assets, die man besitzen muss, um das Portfolio zu diversifizieren und Bitcoin ist so etwas wie digitales Gold." Gleichzeitig räume er ein: Wenn er sich zwischen Bitcoin und Gold entscheiden müsste, hätte er einen klaren Favoriten. "Wenn Sie mir eine Waffe an den Kopf halten und sagen ‚Du kannst nur eins von beiden haben‘, dann würde ich mich für Gold entscheiden", so der 71-jährige Milliardär. Grund dafür sei die lange Historie des Edelmetalls als Wertspeicher.Dalios Rat für Bitcoin-Einsteiger