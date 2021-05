Der Fangemeinde fehle der Glaube, sie könne die immensen Verluste in so kurzer Zeit immer noch nicht fassen: 1,15 Bio. USD habe der gesamte Kryptomarkt innerhalb von nur einer Woche in der Spitze verloren. Am Mittwoch seien die knapp 9.900 Digitalwerte nur 1,35 Bio. USD wert gewesen.



Das Debakel komplett machen würden derweil Meldungen über miese Abzocke mit dem Bitcoin. Seit Oktober 2020 hätten Anleger mehr als 80 Mio. USD an Betrüger verloren, so die Federal Trade Commission. Die Leute seien auf gefälschte Musk-Tweets hereingefallen, hätten sich auf Fake-Internetseiten locken lassen und hätten Geld an die Abzocker geschickt. Nun würden sie im Netz flehen: "Bitte helfen Sie mir."



"Der Aktionär" erwarte für die kommenden Tage und Wochen eine erhöhte Volatilität bei Bitcoin und Co. Für Langfrist-Anleger bedeute die aktuelle Kursschwäche eine Chance. Vor dem Einstieg sollten mam aber eine Bodenbildung abwarten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Einbruch vom Mittwoch klettert der Bitcoin am Donnerstag zwar um 8%, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Stimmung sei allerdings nach wie vor ausgesprochen nervös und die Volatilität sollte hoch bleiben. Erhole sich der Kurs nicht weiter, werde der Mai zum ersten Verlust-Monat für die Leit-Kryptowährung seit November 2018.Gründe für die miese Stimmung gebe es einige. Die Politik mache zunehmend mobil gegen Bitcoin und Co. Die chinesische Notenbank etwa wolle nicht, dass Kryptowährungen verwendet werden sollten, da es sich nicht um echte Währungen handele. US-Finanzministerin Janet Yellen habe den Bitcoin als unsicher, uneffektiv und schlecht für die Umwelt bezeichnet. EZB-Chefin Christine Lagarde wolle die Kryptowährung regulieren.Außerdem habe der Bitcoin mit Elon Musk einen einflussreichen Fürsprecher verloren. Der Tesla-Chef wolle aus Umweltgründen den Bitcoin nun doch nicht mehr als Zahlungsmittel beim US-Autobauer akzeptieren.