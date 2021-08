Kryptomarkt gibt Gas und knacke wieder die 2-Billionen-Marke



Am Kryptomarkt würden die Investitionspläne von Coinbase am Freitag hohe Wellen schlagen. Die kumulierte Market Cap alles Coins und Token klettere um 6,5% und erobere damit die 2-Bio.-USD-Marke zurück. Während Bitcoin und Ethereum fast im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt steigen würden, würden mit Cardano, XRP und Polkadot gleich drei Top-10-Coins Gewinne im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen.



Das starke Signal von Coinbase dürfte das Vertrauen privater und institutioneller Anlegern fördern und könnte weitere Nachahmer finden. Die Kaufempfehlung des "Aktionärs" für Bitcoin und Ethereum als spekulative Depotbeimischung gelte daher weiterhin. Die Coinbase-Aktie stehe wegen großer Herausforderungen im operativen Geschäft indes auf der Beobachtungsliste.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (20.08.2021/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Kryptobörse Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Bitcoin und Co, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin Der Aktionär.In Zukunft wolle das Unternehmen noch stärker von Kursgewinnen am Kryptomarkt profitieren und baue die eigenen Investitionen deutlich aus. Das liefere dem Gesamtmarkt am Freitag kräftigen Rückenwind.Via Twitter habe Coinbase-CEO Brian Armstrong für einen Paukenschlag gesorgt: Sein Unternehmen werde mehr als 500 Mio. USD in Kryptowährungen investieren. Zudem sollten künftig 10% des Gewinns in Kryptos angelegt werden und er erwarte, dass dieser Prozentsatz perspektivisch noch steigen werde, wenn die junge Assetklasse reife.In einem Eintrag im Unternehmensblog gehe Coinbase-CFO Alesia Haas etwas detaillierter auf die Änderung in der Anlagepolitik des Unternehmens ein. Coinbase werde dadurch "die erste börsennotierte Firma, die Ethereum, Proof-of-Stake-Assets und DeFi-Token und viele andere Krypto-Assets" halte. Diese sollten zusätzlich zur bestehenden Bitcoin-Position in die Bilanz aufgenommen werden. Nach Informationen von dem Portal bitcointrasuries.net besitze Coinbase 4.487 Bitcoins, die auf dem aktuellen Kursniveau rund 211 Mio. USD wert seien.Die Auswahl der Assets erfolge unter Berücksichtigung der aggregierten Bestände in der Verwahrung von Coinbase, was bedeute, dass die Kunden die Investmentstrategie beeinflussen könnten, heiße es in dem Blogbeitrag. "Wir investieren langfristig und verkaufen nur unter bestimmten Umständen, etwa wenn ein Asset von unserer Handelsplattform genommen wird", so Haas weiter.