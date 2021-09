Mit 50,2 Millionen Dollar sei der Großteil der Mittel in Bitcoin-Produkten angelegt worden, gefolgt von Ethereum-Produkten mit 28,9 Millionen Dollar. Auffällig seien überdies die deutlichen Kapitalzuflüsse bei Solana und Polkadot. Absolut gesehen erscheinen diese mit 3,9 und 2,4 Millionen Dollar zwar gering, so Nikolas Kessler.



Im Verhältnis zum verwalteten Vermögen (AUM) in entsprechenden Produkten bedeute das jedoch Zuflüsse von 4,5 beziehungsweise 3,2 Prozent in nur einer Woche. Zum Vergleich: Beim Bitcoin würden die 50,2 Millionen Dollar nur 0,14 Prozent der gesamten AUM entsprechen.



"Die anhaltenden Mittelzuflüsse lassen darauf schließen, dass der jüngste Gegenwind für digitale Assets, wie etwa das ausgeweitete Verbot in China, von den Investoren als Kaufgelegenheit erachtet wurden", heiße es im der wöchentlichen CoinShares-Analyse. Zumindest scheinen sich institutionelle Anleger die Kauflaune nicht verderben zu lassen, denn bei Bitcoin-Produkten war es bereits die dritte Woche mit Kapitalzuflüssen in Folge, so Nikolas Kessler.



Das scheine plausibel, denn viele Branchenexperten und auch DER AKTIONÄR hätten darauf hingewiesen, dass die harte Haltung Pekings gegenüber dezentralen Kryptowährungen und auch ein Großteil der Maßnahmen hinlänglich bekannt seien. Nach den jüngsten Verlusten würden sie in den kommenden Wochen und Monaten nun eine deutliche Gegenbewegung am Kryptomarkt erwarten.



Kurzfristig würden Bitcoin und Co allerdings noch auf Richtungssuche bleiben. Nach einer spürbaren Erholung zu Wochenbeginn müssten die meisten Coins ihre Gewinne am Dienstagvormittag wieder abgeben. An der positiven langfristigen Einschätzung des AKTIONÄR für Bitcoin und Ethereum habe sich aber nichts geändert. Investierte Anleger bleiben dabei und mutige Neueinsteiger können im Zuge einer Stabilisierung zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (28.09.2021/ac/a/m)







