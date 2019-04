Das liege zum einen daran, dass nach der Euphorie von 2017 mit der immensen Kursexplosion die Phase des Absturzes begonnen habe. "Ein Minus von 70 Prozent steckt niemand einfach weg", sage Rosenbaum. Da sei es kein Wunder, dass viele noch ihre Wunden lecken würden und an der Seitenlinie stünden.



Die niedrige Zahl liege aber auch an der Art der Investoren: Abseits stünden derzeit vor allem die privaten Anleger. "Wie meistens, wenn es wirklich ans Geldverdienen geht, sind auch hier die institutionellen Anleger vorneweg", so Rosenbaum. "Sie nutzen die Kursschwäche und decken sich mit Kryptowährungen ein." Das seien zahlenmäßig zwar wenige Investoren, sie würden aber große Summen bewegen - und den Markt entsprechend treiben.



"Es ist davon auszugehen, dass dieser Kaufdruck auch noch eine Weile anhält", sage Rosenbaum. Anders als private Investoren würden Institutionelle oft nicht ihr gesamtes Kapital, das sie dafür vorgesehen hätten, auf einmal einsetzen. Sie würden in Tranchen kaufen, auch um den noch jungen Markt nicht völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen. "Derzeit sehen wir vor allem die risikobereiteren unter den großen Häusern, die in den Markt einsteigen", sage Rosenbaum. "Es wird aber eine zweite Welle geben, bei der auch etwas restriktivere Häuser in den Markt kommen werden."



Der endgültige Durchbruch werde aber noch so lange auf sich warten lassen, bis es auch für sehr konservative Institutionen wie etwa Pensionsfonds oder Versorgungswerke ausreichend abgesicherte und regulierte Möglichkeiten für Kauf, Lagerung und Handel gebe. "Es ist an der Zeit, dass vollregulierte europäische oder besser noch deutsche Handelsplätze den Markt transparent und sicher machen", so Rosenbaum.



Wenn es dann nicht mehr notwendig sei, an ausländischen Börsenplätzen zu handeln, ströme noch einmal mehr Kapital in die Kryptomärkte. "Für private Anleger heißt das aber auch: Es gibt gute Aussichten, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, das Risiko ist aber immer noch hoch", sage Rosenbaum. "Allerdings wird es mit jedem Einstieg eines neuen, großen, institutionellen Investors geringer." (24.04.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen hat sich der Aufwärtstrend der Kryptowährungen verfestigt, so die Experten der bitmeister GmbH.Bei den meisten großen Kryptos sei es zu großen Gewinnen gekommen. "Die Stimmung im Markt ist weiterhin positiv, ohne dass es zu einer gefährlichen Euphorie führt", sage Rouven Rosenbaum, Geschäftsführer der bitmeister GmbH.Plus 40 Prozent habe der Bitcoin auf Monatssicht zugelegt. Fast 30 Prozent seien es bei Ethereum, 45 Prozent bei EOS, 30 Prozent bei Litecoin, 80 Prozent sogar bei Bitcoin Cash. "Das sind gute Gewinne für alle diejenigen, die in Kryptowährungen investiert sind", sage Rosenbaum. "Allerdings ist die Zahl der Investoren immer noch sehr gering."