Auf der Unterseite sollten dabei die Verlaufstiefs im Bereich von 46.500 USD für Halt sorgen. Ein nachhaltiger Sprung über die obere Trend-Begrenzung bei rund 53.000 USD würde derweil die Chancen auf eine Fortsetzung der Rekordjagd erhöhen.



Die 30%-ige Korrektur vom Allzeithoch habe die Hoffnungen auf eine Jahresendrally beim Bitcoin gedämpft, doch der Bullenmarkt sei noch nicht vorbei. Mit wachsender Klarheit und Zuversicht dürften die Bullen nun wieder das Ruder übernehmen. "Der Aktionär" bleibe daher optimistisch und bei seiner langfristigen Kaufempfehlung.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (16.12.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die am Mittwoch verkündeten Pläne der US-Notenbank FED zum schrittweisen Ende der ultralockeren Geldpolitik werden an den Märkten überwiegend positiv aufgenommen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch bei Bitcoin und Co sorge die Entscheidung für teils deutliche Gewinne.Der Bitcoin-Kurs sei am Mittwochabend kurz nach der Bekanntgabe der FED-Entscheidung um rund 2.000 USD auf 49.474 USD hochgesprungen, habe einen Teil der Gewinne anschließend jedoch wieder abgeben müssen. Trotzdem notiere er auf 24-Stunden-Sicht ein gutes Prozent höher im Bereich von 48.800 USD.Auch am übrigen Kryptomarkt würden am Donnerstagvormittag die grünen Vorzeichen dominieren: Während der Gesamtmarkt um rund 2,3% zulege, würden Top-Coins wie Ethereum, Solana oder Avalanche mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen von bis zu 11,5% positiv herausstechen.Das sorge auch am Kryptomarkt für Erleichterung. Denn obwohl der Bitcoin und viele Altcoins dank deflationären Eigenschaften auch für Phasen mit steigender Inflation gerüstet wären, seien sie für Investoren aktuell v.a. eins: Risiko-Assets.Während Ethereum die 4.000-USD-Marke mittlerweile habe zurückerobern können, stehe der Sprung über die psychologisch und charttechnisch wichtige 50.000er-Marke beim Bitcoin noch bevor. Kurzfristig sehe es damit zunächst nach einer Fortsetzung der volatilen Seitwärtsphase aus.