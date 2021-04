Weiterhin habe der ehemalige Hedgefonds-Manager ausgeführt, dass sein Kursziel für 2021 von 60.000 USD (entspreche einem Zehntel der Marktkapitalisierung von Gold) zu konservativ gewesen sei und dass er nun davon ausgehe, dass Bitcoin die gleiche Marktkapitalisierung erreichen werde wie Gold. Die breite Akzeptanz von Bitcoin in der Industrie reduziere laut Novogratz zudem die Risiken einer schärferen Regulierung durch den Gesetzgeber.



"Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen künftig weiter steigen werde. Denn die Blockchain und darauf aufbauende Technologien würden zu den wichtigsten Zukunftsmärkten in der Finanzbranche überhaupt gehören. Gerade Bitcoin werde zunehmend von vielen - auch institutionellen Investoren - als Inflationsschutz und digitales Gold angesehen. Anleger, die in Bitcoin investiert seien, sollten weiterhin an Bord bleiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die größte Kryptowährung der Welt Bitcoin eilt in diesem Jahr von einem Hoch zum nächsten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Selbst hartgesottene Bitcoin-Kritiker seien sprachlos. Nun zeige sich aber auch einer der größten und prominentesten Bitcoin-Bullen über die positive Entwicklung überrascht. Die Rede sei von Mike Novogratz, seines Zeichens Milliardär, Krypto-Investor und überzeugter Bitcoin-Fan. Novogratz habe gegenüber CNBC gesagt, dass seine bullishe Prognose bezüglich der Bitcoin-Akzeptanz und -Einführung nicht "aggressiv genug" gewesen sei.Als Beispiel führe der Krypto-Experte an, dass mittlerweile viele Finanzdienstleister und Investmentfonds Bitcoin akzeptieren oder das Handeln mit der Kryptowährung ihren Kunden anbieten würden. Zuletzt auch solche namhaften Adressen wie Morgan Stanley und Goldman Sachs. "Die Einführung erfolgt schneller als ich vorhergesagt habe. Ich bin schockiert, wie schnell sich die Leute mit dem System anfreunden", habe Novogratz gesagt.