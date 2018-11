Zur Stunde werde der Bitcoin auf 3.909 US-Dollar taxiert. Damit liege der digitale Leitwolf unterhalb der bedeutenden Unterstützungszone bei 4.000 US-Dollar. Hartgesottene Anleger, die weiterhin am Bitcoin festhalten würden, würden allmählich schwach und zumindest einen Teil ihrer Anteile auf den Markt werfen.



In der vergangenen Handelswoche habe sich der Bitcoin Kurs nach dem rapiden Kursverfall in der Handelsspanne zwischen 4.898 USD und 4.068 USD leicht stabilisieren können. Doch Samstagabend habe die Unterseite der Handelsspanne nicht mehr halten können. Innerhalb von 14 Stunden sei der Kurs um knapp 16% gesunken und habe damit ein neues Jahrestief bei 3.470 USD gebildet. Das Tief sei kurzfristig von mutigen Anlegern genutzt worden, um sich günstig zu engagieren.



Der Abverkauf am Samstag habe jedoch gezeigt, dass der Abwärtstrend noch nicht komplett entfaltet worden sei. Ein kurzfristiger Rückgang auf die Unterstützungszone bei 3.000 US-Dollar sei durchaus denkbar. Zur Stunde hätten die Bullen den Tagespivotpunkt zurückerobern können, würden aber noch um die Übernahme des mittleren Keltner-Bandes bei 3.916 USD kämpfen. Die horizontal verlaufende exponentielle 50-Stunden-Glättungslinie, bilde an der Oberseite den Deckel. Erst eine nachhaltige Überwindung der Durchschnittlinie könnte für einen kurzfristigen Schub nach Norden sorgen. Dabei sei zu beobachten, ob die psychologische Marke von 4.000 USD überwunden werden könne. (26.11.2018/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Kryptowährungsmarkt geht es weiter heiß umher, so Salah-Eddine Bouhmidi, Marktanalyst von DailyFX, einer Nachrichten und Analysen Website der IG Group.Bitcoin und Co. hätten im Wochenendhandel signifikant an Wert verloren. Die Verkaufspanik halte an und sorge für ein Fall unterhalb der 4.000 US-Dollar.