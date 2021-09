Das gelte gemeinhin als Indiz, dass die Coins längerfristig gehalten oder zumindest nicht kurzfristig verkauft werden sollten.



Die Sorgen vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande würden an den globalen Finanzmärkten hohe Wellen schlagen und auch vor dem Kryptomarkt nicht halt machen. Viele Anleger seien wieder in den Risk-off-Modus gegangen und hätten auch Bitcoin und Co aus den Portfolios geworden.



Da sich an den fundamentalen Aussichten der digitalen Leitwährung jedoch nichts geändert hat, bleibt DER AKTIONÄR auf lange Sicht positiv gestimmt. Mutigen könne eine Stabilisierung nach dem aktuellen Kursrutsch sogar eine Chance zum vergünstigten Einstieg bieten.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (21.09.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Talfahrt am Montag dominieren am Kryptomarkt auch am Dienstagvormittag noch die roten Vorzeichen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) stehe auf 24-Stunden-Sicht gute drei Prozent tiefer und ringe mit der 43.000-Dollar-Marke. Profi-Anleger würden sich davon aber scheinbar nicht abschrecken lassen und den Dip zum Einstieg nutzen.Darauf würden verschiedene Indikatoren hindeuten, die das Branchenportal cointelegraph.com ausgewertet habe. So würden die längerfristigen Bitcoin-Futures nach wie vor mit einem Aufschlag auf die aktuellen Preise am Spotmarkt gehandelt - eine Situation, die als Contango bezeichnet werde. Der annualisierte Aufschlag von sieben Prozent sei neutral bis leicht bullish zu werten.Auch die Long-to-Short-Ratio an wichtigen Kryptohandelsplätzen könne demnach Aufschluss über die Stimmung der Profi-Anleger geben. Dass sich diese zuletzt - je nach Exchance - mehr oder weniger stark zu Gunsten der Long-Positionen verschoben habe, spreche dafür, dass sie an ihren Positionen festgehalten und diese womöglich sogar zu günstigeren Kursen ausgebaut hätten.