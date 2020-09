ISIN Biotest-Vorzugsaktie:

DE0005227235



WKN Biotest-Vorzugsaktie:

522723



Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie:

BIO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie:

BIESF





Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter.



Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (21.09.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Biotest-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Vorzugsaktie des Biotech-Unternehmens Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) unter die Lupe.Nachdem die Biotest-Vorzugsaktie zweieinhalb Jahre in einer klassischen Korrekturflagge gefangen gewesen sei, sei dem Papier zuletzt der Ausbruch auf der Oberseite gelungen. Besonders bemerkenswert sei dabei, dass die positive Weichenstellung mit einem Aufwärtsgap bei 23,00/24,00 EUR vollzogen worden sei. Zusätzlich werde der beschriebene Ausbruch durch die hohe Relative Stärke nach Levy sowie das bestehende Kaufsignal seitens des MACD bestätigt. Vor diesem Hintergrund biete die Verschnaufpause der letzten Handelstage Anlegern möglicherweise eine zweite Einstiegschance. Perspektivisch lasse die beschriebene Flaggenkonsolidierung auf ein neues Verlaufshoch oberhalb der Marke von 29,00 EUR schließen. Dann wären auch die Hochs von 2018 sowie 2015 bei rund 28 EUR endgültig überwunden. Im Erfolgsfall erfahre das konstruktive Basisszenario der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt also eine Bestätigung. Perspektivisch rücke dann sogar das bisherige Allzeithoch vom März bei 38,13 EUR wieder auf die Agenda. Aber auch unter Risikogesichtspunkten gebe der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So gelte es in Zukunft, einen Rückfall in die langgezogene Flagge bzw. ein Schließen der o. g. Kurslücke unbedingt zu verhindern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in ihrer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biotest-Vorzugsaktie:25,30 EUR -0,78% (18.09.2020, 17:36)Tradegate-Aktienkurs Biotest-Vorzugsaktie:25,40 EUR +0,40% (21.09.2020, 08:00)