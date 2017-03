ISIN Biotest-Vorzugsaktie:

DE0005227235



WKN Biotest-Vorzugsaktie: 522723

522723



Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie: BIO3

BIO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie: BIESF

BIESF



Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter.



Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (30.03.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Biotest-Aktienanalyse von Analystin Natalia Bobo von Kepler Cheuvreux:Natalia Bobo, Analystin von Kepler Cheuvreux, rät angesichts Übernahmegespräche in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF).Die mögliche Offerte eines chinesischen Investors i.H.v. 28,50 Euro je Stammaktie und 19 Euro je Vorzugsaktie seien angesichts der Unsicherheiten rund um das Geschäft des hessischen Biotech-Unternehmens attraktiv, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Der fehlende größere Aufschlag bei den Vorzugsaktien könnte aber die Erfolgsaussichten verringern.Torben Teichler, Analystin von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Biotest-Vorzugsaktie mit einem Kursziel von 16,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 30.03.2017)Börsenplätze Biotest-Vorzugsaktie:18,55 EUR -2,47% (30.03.2017, 12:46)Tradegate-Aktienkurs Biotest-Vorzugsaktie:18,519 EUR -2,13% (30.03.2017, 12:54)