Kurzprofil Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.:



Biohaven Pharmaceutical (ISIN: VGG111961055, WKN: A2DQ7W, Ticker-Symbol: 2VN, NYSE-Symbol: BHVN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Therapien, die das Leben von Patienten mit schwächenden neurologischen und neuropsychiatrischen Krankheiten, einschließlich seltener Erkrankungen, verbessern. (10.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biohaven Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. (ISIN: VGG111961055, WKN: A2DQ7W, Ticker-Symbol: 2VN, NYSE-Symbol: BHVN) unter die Lupe.Pfizer übernehme in einem Milliardendeal seinen bisherigen Partner Biohaven komplett. Die Vorstände beider Unternehmen hätten dem Zukauf zugestimmt, hätten die Firmen am Dienstag mitgeteilt. Demnach wolle der US-Pharmariese den bisherigen Biohaven-Aktionären je Aktie 148,50 US-Dollar bezahlen. Biohaven gewinne 70 Prozent auf 141,76 Dollar.Das Angebot entspreche einem Aufschlag von 33 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der vergangenen drei Monaten, habe es weiter geheißen. Insgesamt belaufe sich die Transaktion damit auf einen Wert von 11,6 Milliarden Dollar (rund 11 Milliarden Euro).Pfizer übernehme laut der Vereinbarung bei Abschluss der Transaktion Schulden bei Dritten und leiste zudem Zahlungen, um alle ausstehenden Vorzugsaktien von Biohaven zurückzukaufen.Die US-Firma Biohaven arbeite aktuell vor allem an Mitteln gegen neurologische Krankheiten. Pfizer sei im Zusammenhang mit einer Vermarktungskollaboration im Januar mit einer kleineren Beteiligung beim Unternehmen eingestiegen, das sich im Besitz von Finanzinvestoren befinde. Mit der Übernahme kämen unter anderem ein bereits zugelassenes Migränemittel von Biohaven sowie ein noch vor der Zulassung stehendes Migränespray in den Besitz von Pfizer.Das Übernahmekarussel im Biotech-Sektor komme immer mehr in Fahrt. Der Kauf von Biohaven passe gut in die Strategie von Pfizer. Dementsprechend könne auch die Pfizer-Aktie zulegen. Knapp zwei Prozent gehe es bei der Aktie des US-Pharmakonzerns nach oben. Damit notiere Pfizer nur noch knapp unter der 200-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.Ein Einstieg bei Biohaven drängt sich derweil nicht mehr auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das weiter Potenzial sei hier überschaubar. (Analyse vom 10.05.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link