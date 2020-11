Börsenplätze Biogen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

293,85 EUR +39,33% (04.11.2020, 21:12)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

300,85 EUR +42,31% (04.11.2020, 17:30)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

346,15 USD +40,14% (04.11.2020, 20:58)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (04.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Stehe das erste Medikament gegen Alzheimer kurz vor der Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA? Positive Aussagen aus Kreisen der Arzneimittelbehörde zum Hoffnungsträger Aducanumab würden die Biogen-Aktie um satte 40 Prozent in die Höhe schnellen lassen. Mit dem Kurssprung bringe das Unternehmen nun 53,2 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage.Während zwei Studien mit dem Wirkstoff Aducanumab zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt hätten, hätten FDA-Mitarbeiter am Mittwoch gesagt, dass die Wirkung in einer Studie "robust und außerordentlich überzeugend" ausgefallen sei. Dies sei als Indiz dafür gewertet worden, dass die Behörde dem Mittel eine Zulassung aussprechen könnte.Am Markt sei die Bedeutung davon untermauert worden, dass es bisher kein Mittel gebe, das die Zerstörung von Nervenzellen verlangsamen oder stoppen könne. Bisher gebe es nur Medikamente, die vorübergehend einige Symptome der weit verbreiteten Krankheit verbesserten.Laut Analyst Brian Abrahams von der kanadischen Bank RBC zeigt sich die FDA mit den Aussagen überraschend offen für eine Zulassung des Mittels trotz gemischter Studiendaten. Die FDA habe zwar jüngst den Wunsch geäußert, bei dem Medikament schnell zu handeln. Die Aussagen hätten sich jedoch besser angehört als es die größten Optimisten erwartet hätten. Wegweisend sei nun aber die am Freitag erwartete Entscheidung eines FDA-Ausschusses.Die Chancen, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA nun doch dem Alzheimer-Mittel Aducanumab grünes Licht erteile, seien mit den heutigen Aussagen massiv gestiegen, was sich klar im Kurs der Biogen-Aktie widerspiegele. Anleger sollten allerdings auf dem aktuellen Niveau nicht mehr zugreifen. Die Biogen-Aktie ist ein Fall für die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link