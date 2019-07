Börsenplätze Biogen-Aktie:



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (23.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Das Biotech-Schwergewicht Biogen habe bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen im zweiten Quartal 2019 klar übertroffen. Das Unternehmen schraube die Prognosen nach oben. Doch die Reaktion an der Börse falle verhalten aus. Eines der wichtigsten Produkte im Portfolio, Spinraza gegen die Spinale Muskelatrophie, bleibe hinter den Schätzungen zurück.Biogen habe den Konzernumsatz im zweiten Quartal um acht Prozent auf 3,62 Milliarden Dollar (Schätzung: 3,48 Milliarden Dollar) gesteigert. Auch beim Ergebnis mit 9,15 Dollar (Erwartung: 7,53 Dollar) habe Biogen deutlich besser abgeschnitten.Das Biotech-Schwergewicht traue sich im laufenden Geschäftsjahr mehr zu. So solle der Jahresumsatz zwischen 14 und 14,2 Milliarden Dollar betragen, zuvor habe Biogen 13,6 bis 13,8 Milliarden Dollar angepeilt. Ergebnisseitig würden die Amerikaner nun mit einem Ergebnis von 31,50 bis 32,30 Dollar je Aktie (zuvor 28 bis 29 Dollar) rechnen.Vom starken Abschneiden könne die Biogen-Aktie jedoch nicht profitieren. Dies dürfte in erster Linie am schwachen Umsatz des Blockbusters Spinraza liegen. Zwar habe Biogen die Erlöse des Medikamentes auf 488 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Umsatz von 423 Dollar) gesteigert. Doch im Auftaktquartal 2019 hätten Einnahmen von 518 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Das drücke auf die Stimmung - und die Biogen-Aktie vorbörslich zwischenzeitlich ins Minus.Wer bei Biogen auf einen Turnaround spekuliert, sollte zur Absicherung einen Stopp bei 220 Dollar setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link