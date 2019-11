Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

279,00 Euro +1,47% (26.11.2019, 17:13)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 307,00 +1,45% (26.11.2019, 17:19)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(26.11.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von RBC Capital Markets:Brian Abrahams, Aktienanalyst von RBC Capital Markets bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Richter Harlow werde im Tecfidera-Verfahren durch Richter Wisz abgelöst. Im Verlauf der Anhörung zu Biogen's 514-Patent zwei Wochen zuvor habe sich Harlow besonders kritisch gezeigt.Insofern sei der Wechsel eine möglicherweise für Biogen positive Entwicklung, so die Analysten von RBC Capital Markets. Allzu viele Hoffnungen sollten sich Anleger allerdings auch nicht machen.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets halten ihrer Biogen-Aktienanalyse am Votum "sector perform" fest, sowie am Kursziel von 267,00 USD.Börsenplätze Biogen-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Biogen-Aktie:275,65 Euro -0,16% (26.11.2019, 15:30)