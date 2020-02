Börsenplätze Biogen-Aktie:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Das sei wahrlich ein Paukenschlag: Biogen habe eine Patentklage des Generikaherstellers Mylan abgewehrt. Am Aktienmarkt folge die Reaktion prompt. Der Pharmatitel lege zweistellig zu.Mylan sei den Beweis schuldig geblieben, dass das Patent für Tecfidera gegen Multiple Sklerose nicht haltbar sei, habe das US-Patentamt am Mittwochabend bekannt gegeben. Mylan habe argumentiert, dass der wesentliche Inhaltsstoff in Tecfidera bekannt sei. Tecfidera, ein Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose und Psoriasis, sei das umsatzstärkste Produkt im Portfolio von Biogen.Wie wichtig Tecfidera für Biogen sei, zeige der Kurssprung der Aktie nach der Meldung. Zum Handelsende habe ein Kursplus von satten 17,5 Prozent auf der Kurstafel gestanden. Bei 374,99 Dollar habe die Biogen-Aktie sogar ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht.In den kommenden Wochen und Monaten dürfte es bei dem US-Pharmakonzern erneut wichtige News geben. Denn für den großen Alzheimer-Hoffnungsträger Aducanumab wolle Biogen einen Zulassungsantrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einreichen. Das Event könnte der Aktie einen zusätzlichen Schub verleihen.Wer dem Rat gefolgt ist, bleibt dabei und setzt auf die Einreichung des Zulassungsantrages für Aducanumab in den kommenden Wochen - mit steigenden Kursen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link