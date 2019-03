Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst George Farmer von BMO Capital Markets:Aktienanalyst George Farmer von BMO Capital Markets äußert im Rahmen einer Aktienanalyse hinsichtlich der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets sind der Auffassung, dass das Sentiment nach dem Misserfolg von Biogen Inc. mit aducanumab noch einige Zeit negativ bleiben werde.Die Bewertung der Biogen-Aktie dürfte etwaige Interessenten davon abhalten eine Übernahmeofferte abzugeben. Analyst George Farmer kürzt das Kursziel von 322,00 auf 250,00 USD.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets halten in ihrer Biogen-Aktienanalyse am Votum "market perform" fest.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:195,21 Euro +0,30% (25.03.2019, 13:40)