Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

305,70 Euro +0,27% (09.07.2018, 14:09)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 359,20 +0,48% (09.07.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Jim Birchenough von Wells Fargo Advisors:Jim Birchenough, Aktienanalyst von Wells Fargo Advisors, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse zu den Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) seine Erwartung einer überdurchschnittlichenKursentwicklung bestätigt.Die Studiendaten von Biogen Inc. zum Antiamyloid beta Antikörper BAN2401 würden die Amyloid-Hypotherse hinsichtlich der Alzheimer-Erkrankung weiter untermauern. Die Analysten von Wells Fargo Advisors sehen sich in ihrer Zuversicht zur Phase III-Studie mit aducanumab bestärkt. Biogen habe vielfältige Optionen um Therapieerfolge zu erzielen.Da im Aktienkurs noch keine großen Erfolgschancen bei der Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit berücksichtigt seien, könnte im Zuge der der Bekanntageb weiterer Ergebnisse zu aducanumab und BAN2401 signifikantes Aufwärtspotenzial bestehen, so der Analyst Jim Birchenough.Die Aktienanalysten von Wells Fargo Advisors halten ihrer Biogen-Aktienanalyse am Votum "outperform" fest und bestätigen das Kursziel von 394,00 USD.