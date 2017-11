Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

263,44 Euro +0,55% (28.11.2017, 14:09)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 314,79 +0,98% (28.11.2017, 15:28, vorbörslich)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(28.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Jay Olson von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Jay Olson vom Investmenthaus Oppenheimer weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB).Biogen Inc. und Alkermes haben ein Abkommen über globale Lizenzrechte und eine Zusammenarbeit im Hinblick auf ALKS 8700 geschlossen. Dabei handele es sich um einen neuartigen Wirkstoff in einer Phase 3-Entwicklung zur RRMS-Behandlung.ALKS 8700 sei eine MMF Prodrug und könnte im Vergleich zu Tecfidera eine bessere Verträglichkeit haben.Die Analysten von Oppenheimer sehen den Deal als positive für Biogen aus. Dadurch würden sich im Hinblick auf das Tecfidera-Lebenszyklusmanagement über das kritische Datum 2028 hinaus Möglichkeiten ergeben, so der Analyst Jay Olson.Börsenplätze Biogen-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Biogen-Aktie:263,46 Euro +1,90% (28.11.2017, 14:10)