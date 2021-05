Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

2,70 EUR -1,82% (21.05.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

2,77 EUR -0,72% (25.05.2021, 09:16)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (25.05.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Der dynamische Wachstumsprozess von Biofrontera sei durch die Corona-Pandemie abrupt unterbrochen worden, da die Behandlung von aktinischer Keratose (eine Frühform des weißen Hautkrebses) beim Hautarzt mit dem Biofrontera-Medikament Ameluz im Rahmen einer photodynamischen Therapie deutlich erschwert worden sei. Der Aktienkurs suggeriere, dass keine Besserung in Sicht sei - doch die Zahlen würden eine andere Sprache sprechen. Das mache die Aktie interessant.Nach der US-Zulassung von Ameluz im Jahr 2016 habe Biofontera den Umsatz innerhalb von drei Jahren von 6,1 Mio. Euro (2016) auf 31,3 Mio. Euro (2019) vervielfacht. Der hohen Kosten für den Aufbau eines eigenen Vertriebs in Übersee hätten allerdings dafür gesorgt, dass das operative Ergebnis in 2019 mit -23,4 Mio. Euro noch tiefrot gewesen sei, wobei der Verlust durch eine Übernahme überzeichnet worden sei. In 2020 sollte es eigentlich langsam in Richtung Break-even gehen - dann sei Corona gekommen. Die Pandemie habe für einen Einbruch beim Produktabsatz um 22% auf 23,9 Mio. Euro gesorgt. Dank einer Zahlung in Höhe von 6 Mio. Euro aus einer Lizenzvergabe sei der Gesamtumsatz mit 30,3 Mio. Euro nur leicht rückläufig gewesen und der EBIT-Verlust sei auf -10,0 Mio. Euro eingedämmt worden.Dennoch habe Biofrontera damit weiteren Finanzierungsbedarf gehabt. Abhilfe habe eine Kapitalerhöhung im Volumen von 24,7 Mio. Euro im ersten Quartal 2021 gebracht, per Ende März habe die Liquidität dann bei 37,3 Mio. Euro gelegen. Auf der Basis sei eine Intensivierung der Vermarktung gestartet worden, um die sich bietenden Chancen des Öffnungsprozesses, der vor allem durch den Impffortschritt in den USA und Europa ermöglicht werde, zu nutzen. Der Start sei für Biofrontera vielversprechend verlaufen: Nachdem die Erlöse im ersten Quartal mit 5,5 Mio. Euro noch um 15% unter dem Vorjahreswert gelegen hätten, sei im April eine Vervielfachung von 0,5 auf 2,5 Mio. Euro gelungen.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben daher eine erste Position im Musterdepot aufgebaut. Das Kursziel für die Biofrontera-Aktie laute 6,00 Euro. (Ausgabe 19 vom 22.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: