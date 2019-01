Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

5,94 EUR +1,37% (08.01.2019, 14:17)



Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

5,91 EUR +1,03% (08.01.2019, 14:29)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (08.01.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Der Biotech-Titel habe zuletzt eine kräftige Aufholjagd hingelegt. Zunächst habe die Biofrontera-Aktie von einem Erfolg im Rechtsstreit mit DUSA Pharmaceuticals profitiert. Am heutigen Dienstag sei nun die nächste positive Nachricht gekommen. Das Unternehmen habe gemeldet, dass die US-amerikanische Zulassungsbehörde (FDA) und zuvor auch schon die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Anhebung der Chargengröße bei der Herstellung von Ameluz von bisher 7 kg auf 35 kg genehmigt hätten."Die Genehmigung der fünffachen Chargengröße gewährleistet eine sichere Versorgung mit Ameluz, die der wachsenden Nachfrage in allen Regionen gerecht wird. Die Skalierung des Herstellungsprozesses führt zusätzlich zu einer deutlichen Verbesserung unserer Bruttomarge", so Prof. Dr. Hermann Lübbert, Vorstandsvorsitzender von Biofrontera. "Wir haben damit einen weiteren operativen Meilenstein erfolgreich absolviert und erneut ein Stück Erfolgsgeschichte von Ameluz geschrieben."Die Biofrontera-Aktie sei leider im Zuge der jüngsten Korrekturbewegung im Dezember unglücklich ausgestoppt worden. Mit dem Kursanstieg in den vergangenen Tagen habe sich die Charttechnik aber wieder deutlich verbessert. Sogar die wichtige 200-Tage-Linie habe zurückerobert und damit ein Kaufsignal generiert werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: