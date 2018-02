Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

5,86 EUR -6,84% (05.02.2018, 15:15)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (06.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) zu zeichnen.Bei Biofrontera gehe es weiter Schlag auf Schlag. Anfang der Woche habe das Unternehmen ein positives Votum der europäischen Zulassungsbehörde EMA vermelden können. Die Medikation Ameluz könne künftig nicht nur im Rahmen der relativ aufwendigen Photodynamischen Therapie zur Behandlung von aktinischen Keratosen (einer Frühform des weißen Hautkrebses) verwendet werden, sondern auch in der Tageslichttherapie mit Sonneneinstrahlung. Das sei für die Patienten noch nebenwirkungsärmer und verbessere die Erstattungsmöglichkeiten der Ärzte. Nach dem Votum werde die formelle Zulassung in den nächsten Wochen erwartet, passend zum Sommergeschäft.Dank des positiven Newsflows habe die Aktie zwischenzeitlich auch das angehobene Kursziel von 7 Euro erreicht. Die Gesellschaft nutze die komfortable Lage für eine große Bezugsrechtskapitalerhöhung um 6 Mio. Aktien (Bezugsverhältnis 13 zu 2). Nicht bezogene Stücke würden Investoren in den USA im Vorfeld des Nasdaq-Listings in Form von American Deposit Shares angeboten. Der Bezugspreis für die Aktien werde spätestens am 9. Februar veröffentlicht, die Bookbuilding-Spanne sei nach der positiven Kursentwicklung von zunächst 3,50 bis 4,50 Euro auf jetzt 4,00 bis 6,00 Euro angehoben worden.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" empfehlen Aktionären die Zeichnung der Biofrontera-Aktie und erhöhen das Kursziel auf 7,50 Euro. (Ausgabe 4 vom 03.02.2018)Börsenplätze Biofrontera-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,96 EUR -4,64% (05.02.2018, 14:56)