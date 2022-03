Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

115,55 EUR -0,47% (08.03.2022, 13:21)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

126,25 USD -7,35% (07.03.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech stehe derzeit weiter unter Druck. Am Montag habe das Papier bei 124,47 Dollar ein neues Mehrmonatstief markiert. Damit sei das Papier charttechnisch klar angeschlagen.Neben der allgemeinen Marktschwäche belaste derzeit auch das sinkende Impftempo. In Deutschland sei das Tempo der Impfungen gegen das Coronavirus zuletzt weiter abgesunken. Gestern seien rund 57.000 Impfdosen verabreicht worden, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgegangen sei. Am Montag vor einer Woche seien es noch rund 73.000, vor zwei Wochen 108.000 und vor drei Wochen 117.000 gewesen.Das Vertrauen in die Impfung sinke zusehends - zumal wohl auch immer mehr Geboosterte auf den Intensivstationen zu finden seien. Wie der MDR berichte, lägen mittlerweile fast genauso viele Geboosterte auf Intensivstationen wie Ungeimpfte. Der Anstieg pro Woche sei immens. Nach Berechnungen von MDR WISSEN sei die Effektivität der Booster-Impfung, was den Schutz von der Notwendigkeit einer Aufnahme auf eine Intensivstation angehe, innerhalb von nur sieben Wochen von 89 auf 62 Prozent gesunken.Würden die Berechnungen stimmen und setze sich die Entwicklung fort, würde dies weitere Auffrischimpfungen bedeuten, was wiederum die Impfstoffhersteller freuen würde. Allerdings habe die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA vor kurzem gewarnt, dass Auffrischungsimpfungen alle drei oder vier Monate keine sinnvolle und nachhaltige Strategie seien. Laut dem EMA-Experten Marco Cavaleri riefen zu häufig hintereinander folgende Booster möglicherweise nicht mehr die gewünschte Immunantwort hervor. Cavaleri habe gewarnt: "Wir sollten vorsichtig sein, das Immunsystem nicht zu überfordern mit immer neuen Impfungen."Langfristig denkbar sei wohl eine Zeitspanne der Corona-Impfungen nach dem Vorbild der jährlichen Grippeschutz-Impfungen. Dies würde für BioNTech gut kalkulierbare Einnahmen bedeuten. Gleichzeitig könnte das Unternehmen mit Hochdruck an seiner weiteren Pipeline arbeiten.Kommt es jedoch zu einer Übertreibung nach unten, können Anleger noch einmal günstig zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 08.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.