Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

252,50 EUR -5,89% (08.12.2021, 08:45)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

302,69 USD +8,17% (07.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Achterbahnfahrt bei der Aktie von BioNTech setze sich fort. Nachdem die Aktie zum Wochenstart knapp 19 Prozent verloren habe, habe sie sich am Dienstag stabilisieren können. BioNTech sei mit einem Plus von gut acht Prozent auf 302,69 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Am frühen Mittwochmorgen müsse die Aktie jedoch schon wieder einen Teil ihrer Gewinne vom Dienstag abgeben.BioNTech sei am Montag heftig unter Druck geraten, nachdem es Hinweise aus Südafrika gegeben habe, wonach die Symptome der neuen Omikron-Variante milder ausfallen sollten als bei früheren Varianten. BioNTech und Moderna würden derzeit die Wirksamkeit ihrer Vakzine gegen die Variante prüfen. Sollte diese nur milde Symptome entwickeln, könnte der Bedarf für schnelle Nachimpfungen weniger dringlich werden.Forscher des Africa Health Research Institute in Südafrika hätten jüngst in einem Test hinsichtlich der Omikron-Variante festgestellt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs zwar robust, aber nicht vollständig sei. Omikron könne den durch das Vakzin von BioNTech/Pfizer erzeugten Schutzes teilweise umgehen. Booster könnten den Schutz aber verbessern. Mit Spannung würden jetzt entsprechende Daten von BioNTech selbst erwartet. Diese könnten auch wieder Beruhigung in den Kurs bringen.Zudem habe ein Tweet von Bernie Sanders für Unruhe gesorgt, der die Gewinne der Pharmaunternehmen kritisiert habe. Er habe gesagt: "Letzte Woche sind acht Investoren von Pfizer und Moderna um zehn Milliarden Dollar reicher geworden, als sich die Nachricht über die Omikron-Variante verbreitete." Genug sei genug, habe er hinzugefügt. Dies sei gewertet worden, dass möglicherweise die Preise für die Impfstoffe fallen könnten.Belastet hätten zudem weiterhin mögliche Nebenwirkungen der Vakzine. Das japanische Gesundheitsministerium habe Entzündungen des Herzmuskels bei jüngeren Männern als mögliche schwerwiegende Nebenwirkung der Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer genannt. Der Beipackzettel müsse nun den Zusatz "ernste Nebenwirkungen" beinhalten.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 08.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.