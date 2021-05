Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Impfstoffhersteller BioNTech und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) wollten in den USA eigenen Angaben zufolge die vollständige Zulassung ihres Covid-Vakzins für alle Menschen über 16 erreichen. Die Firmen aus Deutschland und den USA hätten nach Angaben vom Freitag den Prozess der Einreichung bei der zuständigen US-Behörde FDA begonnen und eine bevorzugte Prüfung beantragt. Bis zur abschließenden Entscheidung könnte es aber Wochen oder Monate dauern. Damit könnte BioNTech wieder einmal - wie bereits bei der Notzulassung - die Nase vor allen anderen vorne haben.Bislang habe der sehr erfolgreiche und effektive Impfstoff von BioNTech/Pfizer in Amerika eine Notfallzulassung und sei bereits mehr als 130 Millionen Mal gespritzt worden. Die Firmen würden sich auch um eine Zulassung für die Altersgruppe von 12 bis 15 bemühen.Bundeskanzlerin Angela Merkel habe zuletzt bekräftigt, dass Kinder und Jugendliche nach Zulassung von Corona-Impfstoffen für ihre Altersgruppe beim Impfen schnell an die Reihe kommen sollten. "Wir wollen ja sowieso dann ab Anfang Juni die Priorisierung aufheben. Aber wir werden auch mit den Ländern darüber sprechen: "Wie können wir möglichst sicherstellen, dass dann die jungen Leute auch schnell drankommen", habe Merkel am Freitag bei einer Online-Diskussion im Rahmen von sogenannten Jugendpolitiktagen gesagt.BioNTech und der US-Partner Pfizer hätten kürzlich bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung ihres Präparats für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt. Merkel habe sich sehr zuversichtlich gezeigt: "Das wird sicherlich sehr zeitnah passieren."