Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

313,90 EUR +5,51% (23.08.2021, 09:10)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

348,68 USD +5,08% (20.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Zahl der positiv Getesteten steige in Deutschland wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei am Samstag erstmals seit Mai wieder über 50 gestiegen. Am heutigen Montag hatten sich 56,4 pro 100.000 Menschen innerhalb sieben Tagen neu mit Corona infiziert. Das Land mit der stärksten Steigerung sei aktuell mit Abstand Nordrhein-Westfalen mit 103,3.Ab dem heutigen Montag gelte in Deutschland weitgehend "3G": Zutritt zu öffentlichen Innenräumen gebe es bei hohem Infektionsgeschehen nur noch für Geimpfte, Genese oder negativ Getestete.Menschen mit vollem Impfschutz würden dabei nur vergleichsweise selten an Corona und sehr selten schwer erkranken, wie eine Auswertung des Robert Koch-Instituts (RKI) zeige. Zwar habe es seit Februar mehr als 13.000 Infektionen trotz Impfung gegeben. Nur 2,4 Prozent der Corona-Intensivpatienten von 18 bis 59 Jahren seien zuletzt aber voll geimpft gewesen. Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie habe der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Für Geimpfte ist die Situation weiterhin vergleichsweise entspannt." Insgesamt habe das RKI seit Pandemiebeginn knapp 3,9 Millionen Corona-Infektionen gezählt.Das Impftempo habe derweil zuletzt in Deutschland wieder leicht zugenommen. "Die Impfungen ziehen leicht an", habe ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums zur Nachfrage bei den Impfzentren gesagt. Die Zweitimpfungen hätten dominiert.Impfungen gegen Corona würden also weiter das Mittel der Wahl in der Pandemie bleiben. Davon profitiere BioNTech in besonderem Maße. Der Impfstoff von BioNTech sei der mit Abstand am meisten verimpfte in Deutschland. Die BioNTech-Aktie habe zuletzt eine Verschnaufpause eingelegt, zum Wochenstart könne sie aber wieder deutlich zulegen. Rund fünf Prozent gehe es auf der Handelsplattform Tradegate nach oben auf 312,30 Euro.DER AKTIONÄR bleibt bei seiner langfristig optimistischen Einschätzung, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 23.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)