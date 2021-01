Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

84,05 EUR -3,29% (15.01.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

101,59 USD -4,02% (15.01.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen halte sich in den Schlagzeilen. Nach Bekanntgabe von Verzögerungen bei der Auslieferung des Corona-Impfstoffes und entsprechender Verärgerung in Politik und bei Aktionären über die Veröffentlichung von BioNTech und Partner Pfizer, folge jetzt eine Meldung, die vieles einfacher mache und für Entspannung sorgen dürfte.Noch vor dem Wochenende habe BioNTech für riesige Verärgerung gesorgt. Der US-Partner Pfizer habe bekanntgeben müssen, dass es kurzfristig zu Verzögerungen bei der Auslieferung des begehrten Impfstoffes gegen das Coronavirus kommen werde. Anschließend dann Klarstellung, dass im Anschluss an die Produktionsanpassung schneller größere Mengen geliefert werden könnten. Jetzt folge eine sensationelle Mitteilung. Bei den Corona-Impfungen in Deutschland könne das Präparat von BioNTech und Pfizer künftig einfacher eingesetzt werden. Wie aus aktualisierten Handlungsempfehlungen von BioNTech hervorgehe, könne der Impfstoff auch schon als fertige Dosis in der Spritze bis zu sechs Stunden bei 2 bis 8 Grad transportiert werden. Das hätten neue Daten zur Stabilität des Impfstoffes ergeben.Die neuen Erkenntnisse zur Lagerung und zum Transport der Impfdosen von BioNTech/Pfizer würden bei der Bekämpfung der Corona-Krise helfen, weil sie einen effektiveren Impfprozess ermöglichen würden. Ebenso die Tatsache, dass pro Ampulle nun sechs statt nur fünf Impfdosen zur Verfügung stünden, dürfte für ein wenig Entspannung sorgen. "Der Aktionär" bleibe bei BioNTech - insbesondere auch aufgrund der vielversprechenden weiteren Pipeline - langfristig weiter optimistisch. Im Dezember habe das Anlegermagazin zu Teilgewinnmitnahmen geraten, die Restposition sollte man laufen lassen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: