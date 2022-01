Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

142,40 EUR -4,84% (19.01.2022, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

161,4699 USD -4,59% (19.01.2022, 21:49)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Abwärtstrend des Impfstoffherstellers BioNTech setze sich auch zur Wochenmitte fort. Im Sog von Moderna verliere die Aktie kurz vor dem Handelsende rund 4,3 Prozent und baue damit die Verluste seit ihrem Höchststand auf 65 Prozent aus. Die nächste Haltemarke sei noch ein Stück entfernt.Dabei habe BioNTech einen guten Start in den Handelstag verbucht und mit 175,72 Dollar ein Tageshoch markiert. Doch in der Zwischenzeit hätten sich die Gewinne in Luft aufgelöst und in Verluste gewandelt. Kurz vor Handelsschluss an der NASDAQ drohe die Aktie sogar auf 160 Dollar zu fallen.Die nächste wichtige Unterstützung liege bei allerdings erst bei 145 Dollar und resultiere vom Tief im Mai 2021. Bis dahin wäre das ein erneuter Rückgang um zehn Prozent.Etwas Hoffnung mache, dass die Aktie mittlerweile massiv überverkauft sei. Der Relative-Stärke-Index liege bei 27, der Stochastik-Indikator sei in die untere Extremzone gerutscht. Darüber hinaus sei die Aktie unter das untere Bollinger-Band gefallen. Angesichts der jüngsten Abwärtsdynamik fehle allerdings etwas der Glaube an eine schnelle Trendwende.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: