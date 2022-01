Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

129,95 EUR -6,24% (21.01.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

147,50 USD -5,77% (21.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens habe seit dem Rekordhoch im Sommer zwei Drittel an Wert verloren und während des Crashs eine Unterstützung nach der anderen gerissen. Die Börse scheine die Corona-Krise abzuhaken. BioNTech-Vorstände Uğur Şahin und Özlem Türeci würden erneut darauf verweisen, dass die Firma viel mehr sei als nur Corona-Impfstoff.Şahin habe im Interview mit der FAZ gesagt, mRNA sei ein sehr vielfältig einsetzbares Molekül. Nicht nur gegen Krebs oder Infektionskrankheiten könnte mRNA erfolgreich sein. Es sei noch ein langer Weg. Die ersten Schritte seien allerdings gemacht.Nach dem Brutal-Absturz werde der einstige Highflyer an der Börse nur noch mit 36 Mrd. USD bewertet und sei damit angesichts des mRNA-Potenzials zum Sonderangebotspreis zu haben. Sollte BioNTech der Durchbruch bei Krebs und anderen Krankheiten gelingen, stehe die Aktie definitiv vor einer Neubewertung. Dann könnte sich der Kurs vervielfachen. Wer langfristig denke, sehe in dem Crash eine Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Valneva.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link