Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

223,10 EUR +6,39% (09.11.2021, 14:20)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

242,60 USD +11,98% (08.11.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech habe im dritten Quartal einen Nettogewinn von rund 3,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit sei der Gewinn in den ersten neun Monaten auf gut 7,1 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz sei auf knapp 6,1 Milliarden Euro nach 67,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum geklettert.Für das Gesamtjahr erwarte BioNTech nun einen Umsatz aus dem Impfstoffverkäufen von 16 bis 17 Milliarden Euro. Die Schätzung basiere auf der Annahme von 2,5 Milliarden verkauften Impfdosen. Zuvor habe das Unternehmen Erlöse von 15,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.Firmenchef Uğur Şahin habe in der Pressemitteilung des Unternehmens auch auf die Krebsaktivitäten von BioNTech hingewiesen. Der Konzern habe vier Programme in der mittleren Phase der klinischen Erprobung für Krebsbehandlungen, darunter eines für Darmkrebs.Auf der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), die vom 10. bis 14. November stattfinde, werde BioNTech laut der Mitteilung sieben Updates zu sechs Onkologieprogrammen mit positiven klinischen und präklinischen Daten präsentieren."Der Aktionär" bleibt bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: