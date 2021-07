Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In Israel habe die Wirksamkeit der Pfizer/BioNTech-Impfung gegen das Coronavirus nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen. Parallel habe sich die aggressivere Delta-Variante im Land ausgebreitet, habe das Ministerium am Montagabend mitgeteilt. Die Aktie von BioNTech stehe am heutigen Dienstag unter Druck.Seit dem 6. Juni sei die Wirksamkeit der Impfung bei der Verhinderung einer Infektion in Israel auf 64 Prozent gesunken. Dies sei auch bei der Verhinderung einer Erkrankung mit Symptomen der Fall. Allerdings wehre die Impfung demnach zu 93 Prozent eine schwere Erkrankung und Krankenhausaufenthalte ab.Im Februar habe das Gesundheitsministerium noch mitgeteilt, der Impfstoff von Pfizer/BioNTech verhindere eine Corona-Erkrankung zu 95,8 Prozent. Das Auftreten von Symptomen wie Fieber und Atembeschwerden werde zu 98 Prozent verhindert und zu rund 99 Prozent Krankenhausaufenthalte, schwere Erkrankungen und Tod.In Israel steige trotz einer hohen Impfquote seit rund zwei Wochen die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen deutlich an. Am Sonntag seien laut Gesundheitsministerium 334 Personen positiv getestet worden. Zuletzt seien Anfang April mehr als 300 Corona-Neuinfektionen an einem Tag festgestellt worden. Der größte Teil der Neuinfektionen stehe im Zusammenhang mit der Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen worden sei. Viele der Infizierten seien jüngere Menschen.Die Zahl der schwer an Covid-19 Erkrankten sei leicht auf 35 angestiegen. Seit rund zwei Wochen sei kein Todesfall mehr im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden.Die Aktie von BioNTech stehe am heutigen Dienstagmorgen unter Druck. Am Börsenplatz Frankfurt verliere das Papier gut drei Prozent auf 180,45 Euro. Dennoch bestehe kein Anlass zur Sorge. Der Impfstoff aus dem Hause Pfizer/BioNTech zeige weiterhin eine der besten Wirkungen am Markt. Zudem lasse sich der mRNA-Impfstoff, sollte es erforderlich werden, rasch anpassen.Die BioNTech-Aktie bleibt zudem insbesondere aufgrund der langfristigen Chancen bei anderen Krankheitsfeldern äußerst vielversprechend, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link