Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei am heutigen Mittwoch zunächst erneut deutlich unter Druck geraten. Belastet hätten Forschungsergebnisse aus Südafrika, die einen geringeren Schutz des BioNTech/Pfizer-Vakzins bei der neuen Omikron-Variante aufgezeigt hätten. Zuletzt habe die Aktie aber wieder einen Großteil des Tagesverlustes wettmachen können.Pfizer und BioNTech hätten heute erste Ergebnisse einer Laborstudie bekannt gegeben, die belegen würden, dass durch den Pfizer/BioNTech Covid-19-Impfstoff (BNT162b2) hervorgerufene Antikörper die SARS-CoV-2-Omikron-Variante nach drei Dosen neutralisieren könnten. Seren, die einen Monat nach Erhalt der Boosterimpfung (dritte Dosis des BNT162b2-Impfstoffs) von Geimpften entnommen worden seien, hätten die Omikron-Variante auf Werte neutralisiert, die mit denen vergleichbar seien, die für das Wildtyp-SARS-CoV-2-Spike-Protein nach einer Impfung mit zwei Dosen beobachtet worden seien."Obwohl zwei Dosen des Impfstoffs immer noch Schutz vor schweren Krankheiten bieten können, die durch den Omikron-Stamm verursacht werden, geht aus diesen vorläufigen Daten klar hervor, dass der Schutz mit einer dritten Dosis unseres Impfstoffs verbessert wird", so Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer. "Das Sicherstellen, dass so viele Menschen wie möglich mit zwei Dosen vollständig geimpft sind, und eine Auffrischimpfung bleibt die beste Kombination, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.""Unser vorläufiger erster Datensatz zeigt, dass eine dritte Dosis immer noch einen ausreichenden Schutz vor Krankheiten jeglicher Schwere bieten kann, die durch die Omikron-Variante verursacht werden", so Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech. "Breit angelegte Impf- und Auffrischungskampagnen auf der ganzen Welt könnten uns dabei helfen, Menschen weltweit besser zu schützen und durch den Winter zu kommen. Wir arbeiten weiterhin an einem angepassten Impfstoff, bei dem wir annehmen, dass er einen hohen Schutz gegen die Omikron-Krankheit sowie einen längeren Schutz als der derzeitige Impfstoff bietet."Anleger bleiben ganz klar weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.