Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

53,09 EUR +7,51% (07.09.2020, 14:40)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

58,57 USD -1,20% (04.09.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im Rahmen der Phase-2/3-Studie mit dem Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 dürfe BioNTech nun auch Freiwillige aus Deutschland in das globale Programm aufnehmen. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut habe dafür nun grünes Licht gegeben. Im dünnen Handel an den deutschen Börsen könne die BioNTech-Aktie wieder Boden gut machen.Die Placebo-kontrollierte Studie untersuche die Sicherheit und Wirksamkeit von BNT162b2 in bis zu 30.000 Probanden im Alter von 18 bis 85 Jahren, si das Unternehmen. Der Zufall entscheide, ob die Studienteilnehmer entweder den potenziellen Corona-Impfstoff oder ein Placebo erhalten würden.Im Rahmen der jüngsten Pressemitteilung würden BioNTech und der Entwicklungspartner Pfizer bekräftigen, im Falle von positiven Studienverläufen bereits im Oktober 2020 die behördliche Zulassung von BNT162b2 zu beantragen. Zudem habe das Forschungsduo die Ziele bestätigt, bis Ende 2020 bis zu 100 Millionen Dosen sowie über 1,3 Milliarden Dosen bis Ende 2021 zu fertigen.Für Michel Doepke von "Der Aktionär" befindet sich die spekulative Impfstoff-Aktie auf einem interessanten Einstiegsniveau. (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link