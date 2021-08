NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

416,50 USD -6,87% (10.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.08.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe."Vor neuen Höhen" - so habe die Überschrift ihrer letzten BioNTech-Analyse vom 21. Juli gelautet. Mit der damaligen Einschätzung hätten die Analysten ins Schwarze getroffen, denn der Spurt über den alten Kreuzwiderstand aus der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Dezemberkonsolidierung, dem Korrekturtrend seit Anfang Juni sowie der 38-Tage-Linie, der gleichzeitig eine Flaggenkonsolidierung beendet habe, habe sich als der erwartete Katalysator erwiesen. Mittlerweile habe das Papier ihr Allzeithoch bis auf 464 USD ausbauen können und damit das Kursziel der beschriebenen Flagge mehr als ausgeschöpft. Interessant sei aktuell die Umsatzentwicklung der Aktie - in den letzten Monaten habe das Volumen oftmals zuverlässige Hinweise gegeben, indem sich die Umsätze lehrbuchmäßig verhalten hätten. Vergangene Woche habe das Handelsvolumen das höchste Niveau des Jahres erreicht, was oftmals (kurzfristig) für eine hohe Spekulationsneigung spreche. Wenngleich der Haussemodus absolut intakt sei, so gewinne derzeit doch das Money Management an Bedeutung. Je nach Risikoneigung könnten Anleger den Stopp für bestehende Engagements entweder auf das Niveau des jüngsten Mini-Gaps (403,55 USD zu 403,15 USD) oder aber das jüngste "swing low" bei 368,11 USD nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:356,10 EUR +0,28% (11.08.2021, 09:15)