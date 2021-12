Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

299,00 EUR -3,61% (01.12.2021, 15:07)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

351,74 USD -2,97% (30.11.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:
A2PSR2

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:
22UA

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:
BNTX

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Erfolg mit seinem Corona-Impfstoff nehme BioNTech nun die Suche nach Medikamenten gegen Krebs stärker in den Blick. Am Mittwoch habe das Mainzer Pharmaunternehmen Richtfest für die "weltweit erste Anlage ihrer Art für die Herstellung individualisierter Produkte für die Krebs-Immuntherapie" gefeiert, wie Vorstandschef Ugur Sahin gesagt habe.Sollten die laufenden Entwicklungen Erfolg haben, sollten dort jährlich mehr als 10.000 Chargen für die maßgeschneiderte Therapie krebskranker Menschen hergestellt werden. Basis sei wie beim Corona-Impfstoff das Botenmolekül mRNA.Die medizinische Geschäftsführerin und BioNTech-Mitgründerin Özlem Türeci habe erklärt, derzeit befänden sich zwei Immuntherapie-Ansätze des Unternehmens gegen Krebs in der klinischen Phase 2. Sie würden auf die Behandlung von Dickdarm- und schwarzem Hautkrebs zielen. Türeci habe daran erinnert, dass BioNTech vor 13 Jahren "getrieben vom Traum" gegründet worden sei, patientenspezifische Medikamente zur Behandlung von Krebs zu entwickeln. Deswegen liege das künftige Werk BioNTech auch sehr am Herzen.Sahin habe eingeräumt, dass BioNTech damit ein unternehmerisches Risiko eingehe. Es gebe "keine Garantie", dass die Forschungen am Ende Erfolg haben und ein Medikament zugelassen werde. Wenn aber alles gelinge, habe BioNTech die Möglichkeit, schnell in die Produktion einzusteigen.Die künftige Produktionsstätte, die 2023 in Betrieb gehen solle, liege in einem Gewerbegebiet wenige Minuten von der Firmenzentrale entfernt. 500 Menschen sollten einmal dort arbeiten.Anleger sollten die Gewinne bei BioNTech weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: